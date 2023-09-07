В Ростове у штаба Южного военного округа прогремел взрыв, а Москву атаковали дроны (ФОТО, ВИДЕО)

7 сентября российскому Ростову-на-Дону у штаба Южного военного округа прогремел взрыв, после которого начался пожар.

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Об этом сообщают российские телеграммы-каналы.

Пропагандисты сообщают о трех взрывах, прогремевших у штаба Южного военного округа.

Губернатор Ростовской области РФ Василий Голубев заявил, что около 3:00 в Ростове-на-Дону сработала система ПВО и якобы был сбит беспилотный летальный аппарат.

Впоследствии он добавил, что по уточненной информации средствами ПВО было сбито 2 БПЛА, один упал за городом в западной части Ростова, второй – в центре, в районе улицы Пушкинская, 42.

В результате повреждены фасады и выбиты окна трех зданий, повреждения получили несколько автомобилей. Пострадал один человек, который от госпитализации отказался.

В российских соцсетях обнародовали фото и видео последствий "хлопка" в Ростове-на-Дону.

Также мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке беспилотника на столицу РФ и заявил о работе ПВО.

"Сегодня ночью в Раменском городском округе силами ПВО пресечена попытка атаки беспилотника на Москву. Разрушений и пострадавших на месте падения обломков предварительно нет", - отметил Собянин.

Отмечается, что обломки упали недалеко от аэропорта "Жуковский". В соседних домах вылетели стекла из окон.

В то же время в МЧС России сообщили, что тушат мощный пожар на складе в Подмосковье. Площадь возгорания составляет более 1 тыс. кв. м. На месте работают 78 человек и 26 единиц техники.

Ожидается, что Минобороны РФ обвинила в этих событиях Украину.

"Киев пытался атаковать тремя дронами объекты на территории Российской Федерации. Один уничтожен средствами ПВО над Московской областью, еще два — над Ростовской", - отчитались захватчики.

Атаки беспилотников на Москву: хронология событий

В ночь на 23 августа взрывы прогремели в Москве и Московской области. Беспилотник врезался в строящееся в "Москва-Сити" здание.

В ночь на 22 августа произошла очередная атака беспилотников на территорию РФ. Власти сообщили о четырех беспилотниках, которые сбила ПВО. Под Москвой якобы уничтожены два беспилотника. Еще два дрона ликвидировали в Брянской области. Тогда были повреждены дома и автомобили.

Ночью 18 августа Москву атаковали беспилотники. Один из дронов ударил по Экспоцентру на Краснопресненской набережной возле "Москва-Сити". В 8 павильоне Экспоцентра произошел обвал на площади 30 квадратных метров.

Ночью 9 августа на подлете в Москву были сбиты два беспилотника: один в районе Минского шоссе, другой – в районе Домодедово.

В ночь на 1 августа в Москве раздавались взрывы. Выяснилось, что город снова атаковали беспилотники. Удар снова пришелся по зданию комплекса "Москва-Сити" в центре столицы России, где расположено Министерство экономического развития РФ.

Отметим, что Москва и Московская область, некоторые другие регионы Центральной России, а также оккупированный ею Крымский полуостров уже неоднократно подвергались ударам дронов. Самый знаковый случай произошел 3 мая: тогда беспилотник атаковал купол Сенатского дворца Кремля. Власти РФ заявляли, что расценивают это как спланированную террористическую акцию со стороны Украины и покушение на президента страны-агрессора Владимира Путина.

Президент Владимир Зеленский тогда заявил, что Украина не атакует Путина или Москву, а борется на своей территории. Аналитики американского Института изучения войны отмечали, что событие могло быть инсценировкой .

Взрывы в Москве и регионе звучали, в частности, и 30 мая. А 21 июня российские СМИ сообщали, что два дрона взорвались у воинской части в Подмосковье. Массовая атака дронов произошла и 4 июля – по данным россиян, тогда на территории Новой Москвы и Подмосковья упали пять ударных беспилотников. Также 24 июля были нанесены удары по двум нежилым зданиям в Москве. Сообщалось, что рядом с ними расположены объекты Главного управления Генштаба ВС РФ.

Ночью 30 июля в Москве также звучали взрывы. Там пострадало здание, в котором расположены Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, Министерство промышленности и торговли и Министерство экономического развития РФ.

Зеленский после этого намекнул, что считает закономерным применение ударных дронов на территории России. По его словам, постепенно война возвращается на территорию России – в ее символические центры и военные базы, и это "неизбежный, естественный и абсолютно справедливый процесс".