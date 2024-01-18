В ISW рассказали, как в РФ отреагировали на протесты в Башкортостане

17 января в городе Баймак российской республики Башкортостан вспыхнули протесты после того, как российский суд вынес обвинительный приговор известному башкортскому активисту, что вызвало быструю реакцию российского правительства, а также негативную реакцию со стороны российского ультранационалистического сообщества.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что Баймакский суд Башкортостана 11 января признал известного башкортского активиста Фаила Алсинова виновным в разжигании межнациональной розни и приговорил его к четырем годам лишения свободы, о чем суд публично объявил 17 января после закрытого судебного заседания.

Сотни сторонников Алсинова собрались у здания суда перед вынесением приговора 17 января, а протесты продолжались несколько часов.

Некоторые российские оппозиционные источники сообщили, что 5000 человек протестовали в поддержку Алсинова, а российские власти задержали несколько десятков протестующих.

Сообщается, что масштаб протеста в Баймаке гораздо больше, чем антисемитские беспорядки в Дагестане в октябре 2023 года.

На кадрах, опубликованных в социальных сетях видно, как российский ОМОН использует слезоточивый газ и светошумовые гранаты, чтобы разогнать протестующих, двух из которых российская полиция избила дубинками, а примерно 40 человек обратились за медицинской помощью после протестов.

Сообщается, что российские правоохранительные органы задержали около 20-40 протестующих, а сторонники Алсинова договорились с российскими правоохранительными органами о прекращении протестов в обмен на освобождение задержанных протестующих.

Пока непонятно, планируют ли активисты дальнейшие протесты в следующие дни. Сотни или тысячи активистов собрались у Баймакского суда за несколько дней до публичного оглашения приговора Алсинову, что свидетельствует о том, что масштабы протестов 17 января не обязательно были спонтанными.

"Российские власти, кажется, лучше готовы справиться с протестами в Башкортостане, чем с протестами в Дагестане в октябре 2023 года. Следственный комитет России 17 января заявил, что открывает уголовное производство по факту организации и участия в «массовых беспорядках» и применения насилия к власти", - отмечают в ISW.

Кроме того, несколько Telegram-каналов, которые башкортские активисты, как сообщается, использовали для координации и распространения новостей об акции протеста, стали временно недоступны из-за цензуры российского правительства.

Российское ультранационалистическое сообщество с гневом ухватилось за протесты в Башкортостане, несмотря на скорую реакцию правительства. Некоторые критиковали приверженцев Алсинова как «экстремистов» и «волков в овечьей шкуре», стремящихся лишь оторвать Башкортостан от России. Другие распространили кадры, на которых военнослужащие башкортостанского батальона называют протестующих и Алсиновыми «предателями», «экстремистами» и «сепаратистами».

"Быстрая реакция российского правительства и военных свидетельствует о том, что российское правительство может активизировать усилия для обеспечения поддержки неэтническими российскими общинами войны в Украине. Характеристика протестующих российскими источниками как "сепаратистов", организованных внешними силами, свидетельствует о том, что российские ультранационалисты будут продолжать называть любые заметные беспорядки со стороны неэтнических россиян нападением гибридной войны против России», - подчеркивают в ISW.

Что известно об активисте

Фаиль Алсинов – общественный деятель Башкортостана, активно участвовавший в протестах на территории республики. Он возглавлял национальную организацию "Башкорт", поддерживавшую идею суверенитета Башкортостана. В 2020 году эту организацию объявили "экстремистской" и ликвидировали.

Алсинов также выступал против добычи золота в регионе в 2023 году. За это против него и было возбуждено уголовное дело. Активист негативно высказался против работы мигрантов в шахтах и был обвинен в экстремизме.

Алсинов был задержан в октябре 2023 года, суд назначил ему четыре года колонии.

Антисемитские демонстрации в Дагестане

В воскресенье, 29 октября, в аэропорту столицы Дагестана Махачкале несколько тысяч человек вышли на протесты против самолета с израильтянами. Митингующие скандировали лозунги в поддержку Палестины и выкрикивали "Смерть евреям".

30 октября российские правоохранители подавили антисемитские беспорядки в Махачкале и навели порядок в местном аэропорту, задержав 60 участников беспорядков.

Глава Дагестана Сергей Меликов обвинил в разжигании антисемитских беспорядков в аэропорту Махачкалы "бандеровцев из Украины".

Меликов связал антисемитские акции в республике с Telegram-каналом "Утро Дагестана", который призвал к бунту и якобы "администрируется с территории Украины предателями, бандеровцами".

Президент Владимир Зеленский считает массовые беспорядки в аэропорту Махачкалы (Дагестан, РФ) вечером 29 октября укоренением антисемитизма в российском обществе.

Глава украинского государства напомнил, в частности, что за последний год российский министр иностранных дел Сергей Лавров позволил себе целый ряд антисемитских высказываний, а также антисемитские оскорбления использовал и лидер РФ Владимир Путин.

Ранее в Институте изучения войны отмечалось, что антисемитские демонстрации в Дагестане и в других регионах Северного Кавказа подчеркивают обострение межэтнической и межрелигиозной напряженности в России.