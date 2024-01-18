В ISW розповіли, як в РФ відреагували на протести в Башкортостані

17 січня у місті Баймак російської республіки Башкортостан спалахнули протести після того, як російський суд виніс обвинувальний вирок відомому башкортському активісту, що викликало швидку реакцію російського уряду, а також негативну реакцію з боку російської ультранаціоналістичної спільноти.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що Баймакський суд Башкортостану 11 січня визнав відомого башкортського активіста Фаїла Алсинова винним у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі та засудив його до чотирьох років позбавлення волі, про що суд публічно оголосив 17 січня після закритого судового засідання.

Сотні прихильників Алсинова зібралися біля будівлі суду перед оголошенням вироку 17 січня, а протести тривали кілька годин.

Деякі російські опозиційні джерела повідомили, що 5000 людей протестували на підтримку Алсинова, а російська влада затримала кілька десятків протестувальників.

Повідомляється, що масштаб протесту у Баймаку набагато більший, ніж антисемітські заворушення в Дагестані в жовтні 2023 року.

На кадрах, опублікованих в соціальних мережах видно, як російський ОМОН використовує сльозогінний газ і світлошумові гранати, щоб розігнати протестувальників, двох з яких російська поліція побила кийками, а приблизно 40 людей звернулися за медичною допомогою після протестів.

Повідомляється, що російські правоохоронні органи затримали близько 20-40 протестувальників, а прихильники Алсинова домовилися з російськими правоохоронними органами про припинення протестів на день в обмін на звільнення затриманих протестувальників.

Наразі незрозуміло, чи планують активісти подальші протести в наступні дні. Сотні чи тисячі активістів зібралися біля Баймакського суду за кілька днів до публічного оголошення вироку Алсинову, що свідчить про те, що масштаби протестів 17 січня не обов’язково були спонтанними.

"Російська влада, здається, краще готова впоратися з протестами в Башкортостані, ніж протести в Дагестані в жовтні 2023 року. Слідчий комітет Росії 17 січня заявив, що відкриває кримінальне провадження за фактом організації та участі в «масових заворушеннях» і застосування насильства до влади", - зауважують в ISW.

Крім того, кілька Telegram-каналів, які башкортські активісти, як повідомляється, використовували для координації та поширення новин про акцію протесту, стали тимчасово недоступними через цензуру російського уряду.

Натомість російська ультранаціоналістична спільнота з гнівом вхопилася за протести в Башкортостані, незважаючи на швидку реакцію уряду. Деякі критикували прихильників Алсинова як «екстремістів» і «вовків в овечій шкурі», які прагнуть лише відірвати Башкортостан від Росії. Інші поширили кадри, на яких військовослужбовці башкортостанського батальйону називають протестувальників і Алсинова «зрадниками», «екстремістами» і «сепаратистами».

"Швидка реакція російського уряду та військових свідчить про те, що російський уряд може активізувати зусилля для забезпечення підтримки неетнічними російськими громадами війни в Україні. Характеристика протестувальників російськими джерелами як «сепаратистів», організованих зовнішніми силами, свідчить про те, що російські ультранаціоналісти продовжуватимуть називати будь-які помітні заворушення з боку неетнічних росіян нападом гібридної війни проти Росії", - підкреслюють в ISW.

Що відомо про активіста

Фаїль Алсинов - громадський діяч Башкортостану, який активно брав участь у протестах на території республіки. Він очолював національну організацію "Башкорт", що підтримувала ідею суверенітету Башкортостану. У 2020 році цю організацію оголосили "екстремістською" і ліквідували.

Алсинов також виступав проти видобутку золота в регіоні у 2023 році. За це проти нього і було відкрито кримінальну справу. Активіст негативно висловився проти роботи мігрантів у шахтах і його звинуватили в екстремізмі.

Алсинова затримали у жовтні 2023 року, суд призначив йому чотири роки колонії.

Антисемітські демонстрації у Дагестані

У неділю, 29 жовтня, в аеропорті столиці Дагестану Махачкалі кілька тисяч людей вийшли на протести проти літака з ізраїльтянами. Мітингувальники скандували гасла на підтримку Палестини та викрикували "Смерть євреям".

30 жовтня російські правоохоронці придушили антисемітські заворушення в Махачкалі та навели порядок на місцевому аеропорту, затримавши 60 учасників заворушень.

Глава Дагестану Сергій Меліков звинуватив у розпалюванні антисемітських заворушень в аеропорту Махачкали "бандерівців з України".

Меліков пов'язав антисемітські акції у республіці із Telegram-каналом "Утро Дагестана", який закликав до бунту та нібито "адмініструється з території України зрадниками, бандерівцями".

Президент Володимир Зеленський вважає масові заворушення в аеропорту Махачкали (Дагестан, РФ) ввечері 29 жовтня наслідком укорінення антисемітизму в російському суспільстві.

Глава української держави нагадав, зокрема, що за останній рік російський міністр закордонних справ Сергій Лавров дозволив собі низку антисемітських висловлювань, а також антисемітські образи використовував і лідер РФ Володимир Путін.

Раніше в Інституті вивчення війни зауважували, що антисемітські демонстрації в Дагестані та в інших регіонах Північного Кавказу підкреслюють загострення міжетнічної та міжрелігійної напруженості в Росії.