В Китае ответили, поставляют ли оружие в РФ для войны против Украины

Министр обороны Китая Вэй Фенхе заявил, что Пекин не помогал и не помогает стране-агрессору РФ оружием в войне против Украины, а китайско-российские отношения являются "партнерством, а не союзом", которое не направлено против какой-либо третьей страны.

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Об этом он заявил на ежегодной конференции по безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, пишет The Washington Post.

"Позвольте мне четко заявить: что касается вопроса Украины, Китай никогда не оказывал какую-либо материально-техническую поддержку России", - подчеркнул Вэй Фенхе.

Он назвал отношения Китая и России "партнерством, а не альянсом" и отметил, что они будут "продолжать расширяться", и добавил, что это партнерство не направлено против какой-либо третьей страны.

При этом Вэй обвинил США в "эскалации конфликта”, а не страну-агрессора РФ.

По его убеждению, США и НАТО должны провести переговоры с Россией, чтобы создать условия для скорейшего прекращения огня.

Напомним, ранее издание The Washington Post сообщало, что российские официальные лица выдвигают Пекину все больше требований, в том числе просят экономическую поддержку, напоминая об "безграничной поддержке", которую Китай обещал РФ до начала полномасштабной войны.

Тем временем китайские компании "тихо" отказались от работы в РФ, чтобы не попасть под санкции США и ЕС. В отличие от западных коллег, они не делают заявлений, а просто либо сокращают бизнес, либо закрывают его в стране-агрессоре.

Также Китай закрыл небо для некоторых самолетов российских авиакомпаний.