У Китаї відповіли, чи поставляють зброю в РФ для війни проти України

Міністр оборони Китаю Вей Фенхе заявив, що Пекін не допомагав і не допомагає країні-агресору РФ зброєю у війні проти України, а китайсько-російські відносини є "партнерством, а не союзом", яке не спрямоване проти будь-якої третьої країни.

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Про це він заявив на щорічній конференції з безпеки "Діалог Шангрі-Ла" у Сінгапурі, пише The Washington Post.

"Дозвольте мені чітко заявити: щодо питання України, Китай ніколи не надавав будь-якої матеріально-технічної підтримки Росії", - підкреслив Вей Фенхе.

Він назвав відносини Китаю та Росії "партнерством, а не альянсом" і зазначив, що вони "продовжуватимуть розширюватися", і додав, що це партнерство не спрямоване проти будь-якої третьої країни.

При цьому Вей звинуватив США у "ескалації конфлікту", а не країну-агресора РФ.

На його переконання, США та НАТО мають провести переговори з Росією, щоб створити умови для якнайшвидшого припинення вогню.

Нагадаємо, раніше видання The Washington Post повідомляло, що російські офіційні особи висувають Пекіну дедалі більше вимог, зокрема просять економічну підтримку, нагадуючи про "безмежну підтримку", яку Китай обіцяв РФ до початку повномасштабної війни.

Тим часом китайські компанії "тихо" відмовилися від роботи в РФ, щоб не потрапити під санкції США та ЄС. На відміну від західних колег вони не роблять заяв, а просто або скорочують бізнес, або закривають його в країні-агресорі.

Також Китай закрив небо для деяких літаків російських авіакомпаній.