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В Минобороны назвали количество раненых и убитых жителей за последние сутки
За последние сутки российские военные обстреляли десять областей Украины. Такие подсчеты сообщили в Ситуационном центре Министерства обороны Украины – написали Military Media Center.
В результате российских обстрелов 28 гражданских были ранены, еще трое погибли.
"В целом из разных видов вооружения (минометы, танки, артиллерия, РСЗО, ЗРК, БПЛА, стратегическая и тактическая авиация) произведены обстрелы 127 населенных пунктов, подтверждено поражение 139 объектов инфраструктуры", - говорится в сообщении.
Как мы сообщали ранее, ночью, 8 мая, российские войска выпустили 6 ракет по Краматорской промзоне. Под обстрелы попало Курахово, был поврежден дом в Кураховке.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Также армия РФ обстреляла 21 населенный пункт Запорожской области.
За прошедшие сутки российские войска 42 раза обстреляли Херсонскую область, выпустив 282 снаряда из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.
В то же время, захватчики обстреляли из артиллерии и минометов населенные пункты Харьковщины. Ранения получили 7 гражданских людей. Четверо из них имели легкие телесные повреждения и не нуждались в госпитализации. Три человека получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы.