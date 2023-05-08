В Минобороны назвали количество раненых и убитых жителей за последние сутки

За последние сутки российские военные обстреляли десять областей Украины. Такие подсчеты сообщили в Ситуационном центре Министерства обороны Украины – написали Military Media Center.

В результате российских обстрелов 28 гражданских были ранены, еще трое погибли.

"В целом из разных видов вооружения (минометы, танки, артиллерия, РСЗО, ЗРК, БПЛА, стратегическая и тактическая авиация) произведены обстрелы 127 населенных пунктов, подтверждено поражение 139 объектов инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Как мы сообщали ранее, ночью, 8 мая, российские войска выпустили 6 ракет по Краматорской промзоне. Под обстрелы попало Курахово, был поврежден дом в Кураховке.

Также армия РФ обстреляла 21 населенный пункт Запорожской области.

За прошедшие сутки российские войска 42 раза обстреляли Херсонскую область, выпустив 282 снаряда из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, БПЛА и авиации.

В то же время, захватчики обстреляли из артиллерии и минометов населенные пункты Харьковщины. Ранения получили 7 гражданских людей. Четверо из них имели легкие телесные повреждения и не нуждались в госпитализации. Три человека получили травмы средней степени тяжести и были госпитализированы.