У Міноборони назвали кількість поранених і вбитих жителів за останню добу

За останню добу російські військові обстріляли десять областей України. Такі підрахунки повідомили в Ситуаційному центрі Міністерства оборони України - написали Military Media Center.

В результаті російських обстрілів 28 цивільних були поранені, ще троє загинули.

“Загалом із різних видів озброєння (міномети, танки, артилерія, РСЗВ, ЗРК, БПЛА, стратегічна та тактична авіація) здійснено обстріли 127 населених пунктів, підтверджено ураження 139 об’єктів інфраструктури”, - йдеться в повідомленні.

Як ми повідомляли раніше, вночі, 8 травня, російські війська випустили 6 ракет по промзоні Краматорська. Під обстріли потрапило Курахове, було пошкоджено будинок у Курахівці.

Також армія РФ обстріляла 21 населений пункт Запорізької області.

Протягом минулої доби російські війська 42 рази обстріляли Херсонську область, випустивши 282 снаряди з важкої артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації.

Водночас загарбники обстріляли з артилерії та мінометів населені пункти Харківщині. Поранень зазнали 7 цивільних людей. Четверо з них мали легкі тілесні ушкодження та не потребували госпіталізації. Троє людей отримали травм середнього ступеню тяжкості та були госпіталізовані.