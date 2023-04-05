В офисах, связанных с экс-заместителем секретаря СНБО Сивковичем, правоохранители проводят обыски (ФОТО)

Правоохранители пришли с обысками в ряд фирм, которые, по информации следствия, имеют отношение к бывшему заместителю секретаря СНБО Владимиру Сивковичу. Об этом 5 апреля сообщила советник по коммуникациям Государственного бюро расследований Татьяна Сапьян во время брифинга.

"Прямо сейчас проходит около 30 обысков на этих фирмах и предприятиях и по местам жительства причастных к этому лиц", — заявила Сапьян.

Обыски в офисах, связанных с экс-заместителем секретаря СНБО Сивковичем. Фото: СБУ Обыски в офисах, связанных с экс-заместителем секретаря СНБО Сивковичем. Фото: СБУ Обыски в офисах, связанных с экс-заместителем секретаря СНБО Сивковичем. Фото: СБУ Обыски в офисах, связанных с экс-заместителем секретаря СНБО Сивковичем. Фото: СБУ Обыски в офисах, связанных с экс-заместителем секретаря СНБО Сивковичем. Фото: СБУ

ГБР выяснило, что Сивкович вместе с экспредседателем администрации президента Украины Андреем Клюевым создал так называемый "политический офис".

Как уточняют в СБУ, задачей этого "офиса" было проведение разведывательно-взрывной деятельности против Украины, в том числе координация работы агентурных сетей в прифронтовых районах нашего государства. Для прикрытия преступных действий и их финансирования Сивкович использовал подконтрольные ему компании в Киеве.

Свой доход от коммерческой деятельности фирмы направляли на поддержку страны-агрессора и ее приспешников.

Уже есть определенные результаты обысков: правоохранители изъяли документы и оружие. Сапьян уточнила, что речь идет о 15 фирмах, которые имели отношение к риэлторской и финансовой деятельности.

Напомним, в июле 2022 года ГБР сообщил Сивковичу о подозрении в госизмене. Он координировал работу "политического офиса" с украинской частью группировки, которая собирала и передавала представителям РФ сведения, составляющие гостайну, и пыталась влиять на кадровые решения в органах безопасности Украины.

Инфографика: ГБР

Он вместе с Клюевым являются частью более крупной схемы, которую по заданию ФСБ РБ создал бывший начальник главного управления СБУ в АР Крым Олег Кулинич. СБУ и ГБР после завершения расследования в отношении госизмены Кулинича обнародовали перехват разговоров предателей.