В офісах, пов'язаних із ексзаступником секретаря РНБО Сівковичем, правоохоронці проводять обшуки (ФОТО)

Правоохоронці прийшли з обшуками до ряду фірм, які, за інформацією слідства, мають відношення до колишнього заступника секретаря РНБО Володимира Сівковича. Про це 5 квітня повідомила радник з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сап'ян під час брифінгу.

"Прямо зараз відбувається близько 30 обшуків на цих фірмах та підприємствах та за місцями проживання причетних до цього осіб", — заявила Сап'ян.

Обшуки в офісах, пов'язаних із ексзаступником секретаря РНБО Сівковичем. Фото: СБУ Обшуки в офісах, пов'язаних із ексзаступником секретаря РНБО Сівковичем. Фото: СБУ Обшуки в офісах, пов'язаних із ексзаступником секретаря РНБО Сівковичем. Фото: СБУ Обшуки в офісах, пов'язаних із ексзаступником секретаря РНБО Сівковичем. Фото: СБУ Обшуки в офісах, пов'язаних із ексзаступником секретаря РНБО Сівковичем. Фото: СБУ

ДБР з'ясувало, що Сівкович разом з ексголовою адміністрації президента України Андрієм Клюєвим створив так званий "політичний офіс".

Як уточнюють в СБУ, завданням цього "офісу" було проведення розвідувально-підривної діяльності проти України, у тому числі координація роботи агентурних мереж у прифронтових районах нашої держави. Для прикриття злочинних дій та їх фінансування Сівкович використовував підконтрольні йому компанії у Києві.

Свій дохід від комерційної діяльності фірми спрямовували на підтримку країни-агресора та її поплічників.

Наразі вже є певні результати обшуків: правоохоронці вилучили документи та зброю. Сап'ян уточнила, що йдеться про 15 фірм, які мали відношення до ріелторської та фінансової діяльності.

Нагадаємо, у липні 2022 року ДБР повідомило Сівковичу про підозру у держзраді. Він координував роботу "політичного офісу" з українською частиною угруповання, яка збирала та передавала представникам РФ відомості, що становлять держтаємницю, та намагалась впливати на кадрові рішення в органах безпеки України.

Він разом з Клюєвим є частиною більшої схеми, яку за завданням ФСБ РБ створив колишній начальник головного управління СБУ в АР Крим Олег Кулініч. СБУ та ДБР після завершення розслідування щодо держзради Кулініча оприлюднили перехоплення розмов зрадників.