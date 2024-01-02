В ООН осудили массированную ракетную атаку россиян 2 января

Гуманитарная координатор Организации объединенных наций в Украине Дениз Браун осудила ракетную атаку российских военных по Киеву и Харькову. Об этом идет речь в сообщении на сайте ООН в Украине.

"Для народа Украины новый год начался с потерь, боли и отчаяния. Третий день подряд из-за масштабных воздушных ударов Российской Федерации гибнут люди, в частности дети, и терпят повреждения дома и другая гражданская инфраструктура. Вызывает тревогу то, что многие районы столицы Украины остались без света и водоснабжение именно тогда, когда ожидается, что температура на этой неделе снизится почти до -20 градусов по Цельсию.В результате боевых действий без электроэнергии также остаются сотни тысяч человек в Донецкой области.

От имени гуманитарного сообщества я еще раз подтверждаю наши обязательства продолжать поддержку народу Украины, страдающему от разрушений, вызванных вторжением Российской Федерации. И сегодня я мнениями с семьями и друзьями погибших и раненых, а также теми, кто беспокоится о тех, судьба которых еще не известна", - говорится в сообщении.

Согласно ему ООН в очередной раз напомнили России, что невыборочные удары и обстрелы по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре строго запрещены международным гуманитарным правом.

Массированная ракетная атака 2 января. Что известно

Утром 2 января российские военные совершили массированную ракетную атаку на украинские города. По предварительным данным в Киеве в результате атаки повреждения жилых домов и коммуникаций в 9 районах. В некоторых районах столицы отсутствует свет и вода.

По состоянию на 12:00 энергетикам удалось заживить объекты "Киевводоканала" и восстановить Киевский энергоузел. Возобновить поставки света и воды обещают в течение нескольких часов .

По предварительным данным по состоянию на 12:00 в результате российской атаки в Киеве погибли 2 человека, еще два человека погибли в Киевской области.

Также оккупанты нанесли ракетный удар по центру Харькова, в результате атаки пострадали более 40 человек, в том числе один человек погиб.

Кроме того, по данным Харьковской ОВА, артиллерийские и минометные удары врага получили около 20 населенных пунктов Харьковщины, в частности: Казачья Лопань Харьковского района; Волчанск, Бударки Чугуевского района; Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Купянского района.

Авиационные удары российские войска нанесли в районе Малой Волчи и Охримовки Чугуевского района; Петропавловки, Кучеровки Купянского района; Чернещины в Изюмском районе. Также 2 января ВСУ отразили 7 атак врага возле Синьковки и Петропавловки Купянского района.

По данным "Укрэнерго" в результате атаки было обесточено более 250 тысяч потребителей и поврежденные электросети в Киеве и области. Однако графики отключения электроэнергии не применялись.

По информации Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного под утром 2 января российские военные выпустили по Украине 99 ракет и дронов. Силы противовоздушной обороны Украины сбили 72 воздушных целей, в том числе ракеты "Калибр" и "Кинжал".