В ООН засудили масовану ракетну атаку росіян 2 січня

Гуманітарна координаторка Організації об'єднаних націй в Україні Деніз Браун засудила ракетну атаку російських військових по Києву та Харкову. Про це йдеться в повідомленні на сайті ООН в Україні.

"Для народу України новий рік розпочався з втрат, болю та розпачу. Третій день поспіль через масштабні повітряні удари Російської Федерації гинуть люди, зокрема діти, і зазнають пошкоджень будинки та інша цивільна інфраструктура. Викликає тривогу те, що багато районів столиці України залишилися без світла та водопостачання саме тоді, коли очікується, що температура цього тижня знизиться майже до -20 градусів за Цельсієм. Унаслідок бойових дій без електроенергії також залишаються сотні тисяч людей на Донеччині.

Від імені гуманітарної спільноти я ще раз підтверджую наші зобов’язання продовжувати підтримку народу України, який страждає від руйнувань, спричинених вторгненням Російської Федерації. І сьогодні я думками з родинами та друзями загиблих та поранених, а також з тими, хто непокоїться про тих, доля яких ще не відома", - сказано в повідомленні.

Згідно з ним ООН в черговий раз нагадали Росії, що невибіркові удари та обстріли по цивільному населенню та цивільній інфраструктурі суворо заборонені міжнародним гуманітарним правом.

Масована ракетна атака 2 січня. Що відомо

Зранку 2 січня російські військові здійснили масовану ракетну атаку на українські міста. За попередніми даними в Києві внаслідок атаки є пошкодження житлових будинків та комунікацій у 9 районах. В деяких районах столиці відсутні світло та вода.

Станом на 12:00 енергетикам вдалося заживити об'єкти "Київводоканалу" та відновити Київський енерговузол. Відновити постачання світла та води обіцяють впродовж декількох годин.

За попередніми даними станом на 12:00 внаслідок російської атаки у Києві загинуло 2 особи, ще двоє людей загинули в Київській області.

Також окупанти завдали ракетного удару по центру Харкова, внаслідок атаки постраждало понад 40 осіб, в тому числі одна особа загинула.

Крім того, за даними Харківської ОВА артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківщини, зокрема: Козача Лопань Харківського району; Вовчанськ, Бударки Чугуївського району; Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.

Авіаційних ударів російські війська завдали в районі Малої Вовчі та Охрімівки Чугуївського району; Петропавлівки, Кучерівки Куп'янського району; Чернещини Ізюмського району. Також 2 січня ЗСУ відбили 7 атак ворога біля Синьківки та Петропавлівки Куп'янського району.

За даними "Укренерго" внаслідок атаки було знеструмлено понад 250 тисяч споживачів та пошкоджені електромережі в Києві та області. Проте графіки відключень електроенергії не застосовувались.

За інформацією Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного під вранці 2 січня російські військові випустили по Україні 99 ракет та дронів. Сили протиповітряної оборони України збили 72 повітряні цілі, в тому числі ракети "Калібр" та "Кинжал".