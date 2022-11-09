В ООН рассмотрят вопрос компенсации Украине ущерба от войн

В Организации Объединенных Наций предлагается разработать механизм компенсации Украине ущерба от войны. Проект соответствующей резолюции Генеральная Ассамблея ООН рассмотрит 14 ноября.

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Об этом сообщила спикер председателя Генассамблеи Паулина Кубяк, передает "Укринформ".

Чрезвычайную специальную сессию ООН по резолюции "Содействие правовой защите и репарациям Украине" инициировала украинская делегация. Нормы документа предусматривают, что страны-члены ООН должны признать важность создания компенсационного механизма для возмещения ущерба, нанесенного РФ Украине.

Государствам также рекомендуют создать реестры таких убытков, то есть физических ущербов, причиненных имуществу различных форм собственности, физическим и юридическим лицам, экологии и т.д.

По предварительным оценкам, в результате полномасштабного вторжения России разрушены или повреждены 7,3% от общей площади жилищного фонда Украины, прямые убытки инфраструктуре составляют $127 млрд.

Наибольшая доля в общем объеме ущерба принадлежит жилищному фонду — 39,7% или $50,5 млрд. В общей сложности повреждено и разрушено 135,8 тыс частных и многоквартирных домов.

Кроме того, окружающей среде Украины российские оккупанты нанесли ущерб более чем на 1,35 трлн гривен. В частности, в стране уже пострадала почти треть лесного фонда.