В ООН розглянуть питання компенсації Україні збитків від війн

В Організації Об'єднаних Націй пропонують розробити механізм компенсації Україні збитків від війни. Проєкт відповідної резолюції Генеральна Асамблея ООН розгляне 14 листопада.

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Про це повідомила речниця голови Генасамблеї Пауліна Кубяк, передає "Укрінформ".

Надзвичайну спеціальну сесію ООН щодо резолюції "Сприяння правовому захистові та репараціям Україні" ініціювала українська делегація. Норми документу передбачають, що країни-члени ООН мають визнати важливість створення компенсаційного механізму для відшкодування збитків, що РФ завдала Україні.

Державам також рекомендують створити реєстри таких збитків, тобто фізичної шкоди, заподіяній майну різних форм власності, фізичним та юридичним особам, екології тощо.

За попередніми оцінками, внаслідок повномасштабного вторгнення Росії зруйновано або пошкоджено 7,3% від загальної площі житлового фонду України, прямі збитки інфраструктурі становлять $127 млрд.

Найбільша частка у загальному обсязі збитків належить житловому фонду — 39,7% або $50,5 млрд. Загалом пошкоджено та зруйновано 135,8 тис. приватних та багатоквартирних будинків.

Крім того, довкіллю України російські окупанти завдали збитків на понад 1,35 трлн гривень. Зокрема, в країні вже постраждала майже третина лісового фонду.