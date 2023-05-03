В ОП на призыв Медведева убить Зеленского ответили финской пословицей

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк считает, что за заявлением заместителя председателя Совета безопасности России и бывшего президента этой страны Дмитрия Медведева о безальтернативной необходимости убийства украинского президента Владимира Зеленского, 3 мая посещающего ставшую 31-ю страной НАТО Финляндию, не стоит ничего. Об этом он написал в своем Twitter.

"На любое угрожающее заявление типичного российского субъекта "Медведева" (заместитель Совбеза РФ), особенно о "физическом уничтожении", есть блестящая финская ремарка: Tyhjät tynnyrit kolisevat eniten (в переводе - "Пустая бочка сильнее гремит", "В пустой бочке звона много")", - заявил Подоляк.

Ранее в среду Медведев в типичной для себя манере заявил в своем Telegram-канале, что "после сегодняшнего теракта не осталось никаких вариантов, кроме физического уничтожения Зеленского и его клики".

По мнению заместителя председателя Совбеза РФ, Зеленский не нужен даже "для подписания акта безоговорочной капитуляции". Он указал, что лидер нацистской Германии Адольф Гитлер подобный документ в 1945 году не подписывал (поскольку незадолго до этого застрелился).

Отметим при этом, что на днях было опубликовано интервью Зеленского журналисту Дмитрию Комарову в рамках спецпроекта "Год. За кадром. День президента", в котором глава государства заявил, что у него есть пистолет, чтобы не допустить своего гипотетического попадания в плен к россиянам. Однако он дал понять, что это оружие намерен использовать лишь для того, чтобы отстреливаться, а не для того, чтобы застрелиться самому.

Заявлению Медведева предшествовала в среду атака на московский Кремль двумя дронами, в осуществлении которой российские власти обвинили Украину. Украинские же спикеры, в том числе сам Зеленский, официально ее причастность отвергают.