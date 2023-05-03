В ОП на заклик Медведєва вбити Зеленського відповіли фінським прислів'ям

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що за заявою заступника голови Ради безпеки Росії та колишнього президента цієї країни Дмитра Медведєва про безальтернативну необхідність вбивства українського президента Володимира Зеленського, який 3 травня відвідує Фінляндію, що стала 31-ю країною НАТО, не стоїть нічого. Про це він написав у своєму Twitter.

"На будь-яку загрозливу заяву типового російського суб’єкта "Медведєва" (заступник Радбезу РФ), особливо про "фізичне знищення", є блискуча фінська ремарка: Tyhjät tynnyrit kolisevat eniten (у перекладі – "Порожня бочка дужче гримить", "У порожній бочці і дзвону багато")", - заявив Подоляк.

Раніше в середу Медведєв у типовій для себе манері заявив у своєму Telegram-каналі, що "після сьогоднішнього теракту не залишилося жодних варіантів, крім фізичого знищення Зеленського та його кліки".

На думку заступника голови Радбезу РФ, Зеленский не є потрібним навіть "для підписання акту беззастережної капітуляції". Він вказав, що лідер нацистської Німеччини Адольф Гітлер подібний документ у 1945 році не підписував (оскільки незадовго до цього застрелився).

Зазначимо при цьому, що днями було опубліковано інтерв'ю Зеленського журналісту Дмитру Комарову в рамках спецпроекту "Рік. За кадром. День Президента", в якому глава держави заявив, що має пістолет, аби не допустити свого гіпотетичного потрапляння в полон до росіян. Натомість він дав зрозуміти, що цю зброю має намір використати лише для того, аби відстрілюватися, а не для того, щоб застрелитися самому.

Заяві Медведєва передувала в середу атака на московський Кремль двома дронами, у здійсненні якої російська влада звинуватила Україну. Українські ж спікери, зокрема сам Зеленський, офіційно її причетність відкидають.