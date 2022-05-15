В ОП озвучили рецепт победы над Россией уже в этом году

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк считает, что введение реального эмбарго рна российскую нефть, а также поставки Украине танков, самолетов и артиллерии смогут обеспечить победу над Россией уже в этом году. Об этом Подоляк написал в Twitter.

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"Украина не заинтересована в затяжной войне с Россией, как и любой в мире. Мы не можем покончить с войной в этом месяце, но можем в этом году. Рецепт победы прост: реальное нефтяное эмбарго+танки, самолеты и артиллерия. Покончим с этим вместе", - написал Подоляк.

Україна не зацікавлена в затяжній війні з Росією, як і будь-хто у світі. Ми не можемо покінчити з війною в цьому місяці, але можемо в цьому році. Рецепт перемоги простий: реальне нафтове ембарго + танки, літаки та артилерія. Покінчимо з цим разом. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 15, 2022

Напомним, что Еврокомиссия разработала шестой пакет санкций против России, в рамках которого планировалось наложить эмбарго на поставку нефти из России в ЕС. В то же время глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен признала, что сделать этот шаг будет непросто из-за серьезной зависимости ряда членов ЕС от нефти РФ.

Однако позже Евросоюз пошел навстречу Греции и Мальте поэтому исключил из пакета санкций запрет на морскую транспортировку нефти.

Главным противником эмбарго остается Венгрия. В частности министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что отказ от российской нефти обойдется Венгрии по меньшей мере в 700 миллионов евро, и эти затраты должны быть как-то компенсированы Европейским союзом, требующим от Венгрии на такой отказ согласиться.

Перед этим Урсула фон дер Ляйен провела экстренные переговоры с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном по этому вопросу. По ее словам, стороны "добились прогресса, но необходима дальнейшая работа".