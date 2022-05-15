В ОП озвучили рецепт перемоги над Росією вже цього року

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк вважає, що запровадження реального ембарго рну російську нафту, а також постачання Україні танків, літаків та артилерії зможуть забезпечити перемогу над Росією вже цього року. Про це Подоляк написав у Twitter.

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"Україна не зацікавлена у затяжній війні з Росією, як і будь-який у світі. Ми не можемо покінчити з війною цього місяця, але можемо цього року. Рецепт перемоги простий: реальне нафтове ембарго+танки, літаки та артилерія. Покінчимо з цим разом ", - написав Подоляк.

Україна не зацікавлена в затяжній війні з Росією, як і будь-хто у світі. Ми не можемо покінчити з війною в цьому місяці, але можемо в цьому році. Рецепт перемоги простий: реальне нафтове ембарго + танки, літаки та артилерія. Покінчимо з цим разом. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 15, 2022

Нагадаємо, що Єврокомісія розробила шостий пакет санкцій проти Росії, в рамках якого планувалося накласти ембарго на постачання нафти з Росії до ЄС. Водночас голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн визнала, що зробити цей крок буде непросто через серйозну залежність низки членів ЄС від нафти РФ.

Проте пізніше Євросоюз пішов назустріч Греції та Мальті тому виключив із пакету санкцій заборону на морське транспортування нафти.

Головним супротивником ембарго залишається Угорщина. Зокрема міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що відмова від російської нафти коштуватиме Угорщині щонайменше 700 мільйонів євро, і ці витрати мають бути якось компенсовані Європейським союзом, який вимагає від Угорщини на таку відмову погодитися.

Перед цим Урсула фон дер Ляйєн провела екстрені переговори з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном з цього питання. За її словами, сторони "добилися прогресу, але потрібна подальша робота".