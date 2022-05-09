В Польше посла РФ облили краской во время возложения цветов советским солдатам (ВИДЕО)

В Польше 9 мая на посла Российской Федерации Сергея Андреева было совершено нападение во время попытки возложить цветы на кладбище советских солдат.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщают российские СМИ.

Отмечается, что дипломата облили красной краской во время попытки возложить цветы на кладбище советских солдат в Варшаве в честь Дня победы.

Позже стало известно, что российского посла облила краской украинская активистка и журналистка Ирина Земляна.

"Мы просто подошли к послу вплотную, разорвали на себя пакеты с искусственной кровью, эта кровь попала на посла и его товарища. Они с позором и под крики "фашисты" просто уехали. Мы не дали им возложить цветы", — сообщила Ирина.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины обратилось к мировому сообществу с призывом воспринимать празднование Дня Победы 9 мая в России не более чем, как пропаганду.