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В Польше посла РФ облили краской во время возложения цветов советским солдатам (ВИДЕО)
В Польше 9 мая на посла Российской Федерации Сергея Андреева было совершено нападение во время попытки возложить цветы на кладбище советских солдат.
Об этом сообщают российские СМИ.
Отмечается, что дипломата облили красной краской во время попытки возложить цветы на кладбище советских солдат в Варшаве в честь Дня победы.
Позже стало известно, что российского посла облила краской украинская активистка и журналистка Ирина Земляна.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Мы просто подошли к послу вплотную, разорвали на себя пакеты с искусственной кровью, эта кровь попала на посла и его товарища. Они с позором и под крики "фашисты" просто уехали. Мы не дали им возложить цветы", — сообщила Ирина.
Напомним, Министерство иностранных дел Украины обратилось к мировому сообществу с призывом воспринимать празднование Дня Победы 9 мая в России не более чем, как пропаганду.