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В Приднестровье проводится подготовка к эвакуации семей российских офицеров, - Генштаб
В Приднестровском регионе Республики Молдова, где базируется группа русских военных, проводится подготовка к эвакуации семей офицеров оперативной группы РФ.
Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба Вооруженных Сил Украины.
Отмечается, что ситуация на молдавском левобережье Днестра остается напряженной. Оперативные группы и подразделения русских войск находятся там в полной боевой готовности.
"Вооруженные формирования Приднестровского региона Республики Молдова несут службу в усиленном режиме. Проводится подготовка к эвакуации семей офицеров оперативной группы российских войск", – говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Напомним, ночью 26 апреля на территории радиотелецентра "Маяк" в Григориопольском районе примерно в 20 км от украинской границы с самопровозглашенным непризнанным Приднестровьем прогремели взрывы.
В этой связи Молдова решила повысить готовность, но не планирует блокаду Приднестровья. В то же время руководитель ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что Приднестровье не представляет большой угрозы для Украины.