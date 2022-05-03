У Придністров'ї проводиться підготовка до евакуації родин російських офіцерів, - Генштаб

У Придністровському регіоні Республіки Молдова, де базується група російських військових, проводиться підготовка до евакуації родин офіцерів оперативної групи РФ.

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Про це повідомили у пресслужбі Генштабу Збройних сил України.

Зазначається, що ситуація на молдовському лівобережжі Дністра залишається напруженою. Оперативні групи та підрозділи російських військ перебувають там у повній бойовій готовності.

"Збройні формування Придністровського регіону Республіки Молдова несуть службу у посиленому режимі. Проводиться підготовка до евакуації родин офіцерів оперативної групи російських військ", – ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, вночі 26 квітня на території радіотелецентру "Маяк" у Григоріопольському районі приблизно за 20 км від українського кордону із самопроголошеним невизнаним Придністров'ям прогриміли вибухи.

У зв'язку з цим Молдова вирішила підвищити готовність, але не планує блокаду Придністров'я. Водночас керівник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що Придністров'я не є великою загрозою для України.