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В Украине хотят криминализировать "нанесение ущерба финансовым интересам ЕС"
Украинские правоохранительные органы инициируют введение уголовной ответственности за "нанесение ущерба финансовым интересам Европейского союза". Об этом сообщил директор Бюро экономической безопасности Вадим Мельник.
По его словам, БЭБ сейчас совместно с Министерством внутренних дел и другими государственными органами разрабатывают новую норму, которую предлагается ввести в качестве новой статьи Уголовного кодекса 210-1.
Ответственность за незаконные действия со средствами Евросоюза будет касаться как их незаконного получения, так и нецелевого использования. Как отметил Мельник, на сегодняшний день осуществляются процедуры согласования окончательной редакции соответствующей нормы.
"Чтобы достичь сегодня эффекта, недостаточно только призывать всех к сознанию. Необходимо устанавливать четкие алгоритмы контроля как поступления, распределения, так и расходования помощи, которую сегодня оказывают нам наши международные партнеры", - подчеркнул он.Подписывайтесь на наш Telegram канал
При этом глава БЭБ выразил уверенность, что Украина выполнит все антикоррупционные требования, предъявляемые к ней международными партнерами.
Руководитель ведомства добавил, что на сегодняшний день наказание за преступления с бюджетными средствами предусмотрено статьями 191 УК (присвоение, растрата, завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением) и 210 (нецелевое использование бюджетных средств), после которой и предлагается добавить новую вышеупомянутую статью.
Напомним, что недавно страны Евросоюза решили выделить Украине финансовую помощь в размере 9 миллиардов евро на бюджетные нужды. 1 июля Еврокомиссия предложила предоставить Украине первый транш помощи в 1 миллиард евро.
Источник фото: ua.depositphotos.com