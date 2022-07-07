В Україні хочуть криміналізувати "спричинення шкоди фінансовим інтересам ЄС"

Українські правоохоронні органи ініціюють введення кримінальної відповідальності за "спричинення шкоди фінансовим інтересам Європейського союзу". Про це повідомив директор Бюро економічної безпеки Вадим Мельник.

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За його словами, БЕБ зараз спільно із Міністерством внутрішніх справ та іншими державними органами розробляють нову норму, яку буде запропоновано ввести в якості нової статті Кримінального кодексу 210-1.

Відповідальність за незаконні дії з коштами Євросоюзу стосуватиметься як їх незаконного отримання, так і нецільового використання. Як зазначив Мельник, на сьогодні здійснюються процедури узгодження остаточної редакції відповідної норми.

"Щоб досягнути сьогодні ефекту, недостатньо тільки закликати всіх до свідомості. Необхідно встановлювати чітку алгоритми контролю як надходження, розподілу, так і витрачання допомоги, яку сьогодні надають нам наші міжнародні партнери", - підкреслив він.

При цьому голова БЕБ висловив впевненість, що Україна виконає всі антикорупційні вимоги, які ставлять перед нею міжнародні партнери.

Керівник відомства додав, що на сьогодні покарання за злочини з бюджетними коштами передбачене статтями 191 КК (привласнення, розтрата, заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем) та 210 (нецільове використання бюджетних коштів), після якої і пропонується додати нову вищезазначену статтю.

Нагадаємо при цьому, що нещодавно країни Європейського союзу вирішили виділити Україні фінансову допомогу у розмірі 9 мільярдів євро на бюджетні потреби. 1 липня Єврокомісія запропонувала надати Україні перший транш допомоги у 1 мільярд євро.

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