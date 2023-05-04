В Воздушных силах уточнили, использовала ли Россия баллистические ракеты во время ночного обстрела

В настоящее время у Воздушных сил нет информации о применении страной-агрессором баллистических ракет в ночь на 4 мая, но нужно проверять.

Об этом сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время телемарафона.

"Безусловно, ночью была и активность вражеской авиации, также летал самолет МиГ-31, была угроза применения баллистического вооружения. Пока мы не можем подтвердить, что именно оно было применено, нет фактов прилета. Однако не исключается, что может быть", - сказал он. Игнатий.

В настоящее время Воздушные силы не подтверждают применение баллистики, но нужно уточнять. По словам Игната, иногда для этого требуется день-два, и информация может меняться трижды в день.

Напомним, ночью 4 мая россияне атаковали территорию Украины "шахедами", выпущенными с северного направления, Брянской области, и с юга, восточного побережья Азовского моря. Большинство дронов силам ПВО удалось сбить, применяя зенитное ракетное вооружение, авиацию и мобильные огневые группы в зонах ответственности воздушных командований "Юг" и "Центр". Украинцы уничтожили 18 "Shahed-136/131" и один разведывательный БПЛА.