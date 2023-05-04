В Повітряних силах уточнили, чи використовувала Росія балістичні ракеті під час нічного обстрілу

Наразі Повітряні сили не мають інформації про застосування країною-агресором балістичних ракет в ніч на 4 травня, але треба перевіряти.

Про це сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час телемарафону.

"Безумовно, вночі була й активність ворожої авіації, також літав літак МіГ-31, була загроза застосування балістичного озброєння. Наразі ми не можемо підтвердити, що саме воно було застосовано, немає фактів прильоту. Однак не виключається, що може бути", - сказав Ігнат.

На даний час Повітряні сили не підтверджують застосування балістики, але треба уточнювати. За словами Ігната, інколи для цього потрібно день – два, й інформація може змінюватись тричі на день.

Нагадаємо, вночі 4 травня росіяни атакували територію України "шахедами", які випустили з північного напрямку, Брянської області, і з півдня, східного узбережжя Азовського моря. Більшість дронів силам ППО вдалося збити, застосовуючи зенітне ракетне озброєння, авіацію і мобільні вогневі групи у зонах відповідальності повітряних командувань "Південь" та "Центр". Українці знищили 18 “Shahed-136/131” і один розвідувальний БпЛА.