США попередили про ймовірність ракетних атак після загрози Медведєва вбити Зеленського

Державний департамент США випустив попередження про підвищену загрозу ракетних обстрілів України, у тому числі столичного регіону, після заяв російської влади. Про це повідомили у американському посольстві в Україні.

"У світлі останньої активізації ударів по Україні і підбурювальної риторики з Москви Держдепартамент попереджає громадян США про підвищену загрозу ракетних обстрілів, що зберігається, у тому числі в Києві та Київській області", - сказано в повідомленні.

Посольство закликає громадян США дотримуватися повітряної тривоги, укриватися належним чином, дотримуватися вказівок місцевої влади та порад, які традиційно дає щодо поведінки під час обстрілів.

Зазначимо, що такі повідомлення американські дипломати випускають відносно рідко. Попереднього разу таке повідомлення робилося перед річницею російського вторгнення, 23 лютого 2023 року, проте реальних масових обстрілів після цього не було.

До того про таку загрозу оголошувалося 15 листопада 2022 року, коли російська армія вдалася до найбільш руйнівної на той момент масової ракетної атаки на енергооб'єкти одразу в кількох регіонах, що спричинила тривалі відключення від електропостачання мільйонів споживачів. У наступні три місяці такі атаки повторювалися неодноразово.

Проте в обох випадках, на відміну від нинішнього, США не пов'язували ймовірність обстрілу з конкретними факторами. У ніч же на середу, 3 травня, нагадаємо, була здійснена подвійна атака дронами на купол Сенатського палацу в московському Кремлі, на якому розміщений прапор Росії.

У відповідь відомий максимально радикальною риторикою заступник голови Ради безпеки РФ та колишній президент цієї країни Дмитро Медведєв заявив, що "після сьогоднішнього теракту не залишилося жодних варіантів, крім фізичного знищення Зеленського та його кліки".

Українські ж спікери, включаючи президента Володимира Зеленського, публічно відкидають причетність України до атаки на Кремль, заявляючи про зацікавленість у ній самої російської влади або, навпаки, російської олігархів, цією владою не задоволених.

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