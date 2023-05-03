США предупредили о вероятности ракетных атак после угрозы Медведева убить Зеленского

Государственный департамент США выпустил предудпреждение о повышенной угрозе ракетных обстрелов Украины, в том числе столичного региона, после заявлений российских властей. Об этом сообщили в американском посольстве в Украине.

"В свете последней активизации ударов по Украине и подстрекательской риторики из Москвы Госдепартамент предупреждает граждан США о сохраняющейся повышенной угрозе ракетных обстрелов, в том числе в Киеве и Киевской области", - сказано в сообщении.

Посольство призывает граждан США соблюдать воздушную тревогу, укрываться надлежащим образом, следовать указаниям местных властей и советам, которые традиционно дает в отношении поведения при обстрелах.

Отметим, что подобные сообщения американские дипломаты выпускают относительно редко. В предыдущий раз такое уведомление делалось перед годовщиной российского вторжения, 23 февраля 2023 года, однако реальные массовые обстрелы за этим не последовали.

До того о такой угрозе объявлялось 15 ноября 2022 года, когда российская армия прибегла к наиболее разрушительной на тот момент массовой ракетной атаки на энергообъекты сразу в нескольких регионах, вызвавшей длительные отключения от электроснабжения миллионов потребителей. В последующие три месяца подобные атаки повторялись неоднократно.

Тем не менее, в обоих случаях, в отличие от нынешнего, США не связывали вероятность обстрелов с какими-либо конкретными факторами. В ночь же на среду, 3 мая, напомним, была совершена двойная атака дронами на купол Сенатского дворца в московском Кремле, на котором размещен флаг России.

В ответ известный максимально радикальной риторикой заместитель председателя Совета безопасности РФ и бывший президент этой страны Дмитрий Медведев заявил, что "после сегодняшнего теракта не осталось никаких вариантов, кроме физического уничтожения Зеленского и его клики".

Украинские же спикеры, включая президента Владимира Зеленского, публично отвергают причастность Украины к атаке на Кремль, заявляя о заинтересованности в ней самих российских властей или же, наоборот, российских олигархов, этими властями не довольных.

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