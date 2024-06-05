Верховная Рада исключила из законопроекта норму о праве уволить работника, не сообщившего о связях в РФ

Верховная Рада согласилась с предложениями президента Владимира Зеленского и исключила из законопроекта №7731 норму о праве работодателя на увольнение работника за неинформирование о связях с физическими лицами, находящимися в РФ и в оккупации.

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Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что на пленарном заседании Верховной Рады во вторник за законопроект №7731 о внесении изменений в Кодекс законов о труде по установлению дополнительных оснований расторжения трудового договора по инициативе работодателя и других вопросов с предложениями президента в целом проголосовал 241 народный депутат.

Согласно сообщению, соблюдая предложения президента, Верховная Рада также дополнила законопроект новыми частями, согласно которым составной частью правил внутреннего трудового распорядка могут быть правила поведения на предприятии, в учреждении, организации, содержащие положения, в частности, об обязательствах работников о неразглашении информации с ограниченным доступом, в частности, информации, составляющей государственную или коммерческую тайну, а также об условиях работы с конфиденциальной информацией.

В законопроекте также отмечается, что установление правил поведения на предприятиях, в учреждениях, организациях, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, и/или объектах или операторах критической инфраструктуры обязательно.

Напомним, 25 апреля Верховная Рада установила дополнительные основания для расторжения трудового договора по инициативе работодателя. Проголосовав во втором чтении за соответствующий закон, Рада сделала невозможной работу коллаборантов на предприятиях стратегического значения и объектах критической инфраструктуры.

Зеленский ветировал закон об увольнении за неинформирование о родственниках в РФ и в оккупации

Напомним, в мае президент Зеленский ветировал принятый Верховной Радой закон о праве работодателя на увольнение своего работника за неинформирование о связях с физическими лицами, находящимися в РФ и в оккупации.

Зеленский предложил ВР исключить норму о праве увольнять сотрудников, которые не проинформировали о связях с лицами, находящимися на территории страны-агрессора или в оккупации. Президент считает, что такой подход не соответствует Конституции Украины, поскольку использованная в законе формулировка "связи с физическими лицами" не имеет четкого правового определения.

По мнению Зеленского, работник может не владеть информацией о месте постоянного проживания (нахождения, регистрации) "физических лиц, с которыми он имеет связи".

Президент отметил, что выявлением фактов коллаборационной и другой деятельности, угрожающей национальной безопасности Украины, уже занимается система государственных органов, поэтому эти вопросы в отраженной в законе редакции не могут быть отнесены к компетенции работодателя. Эти нормы он и предложил исключить из закона.

Введение понятия правил поведения на предприятии

Сообщается, что в действующее законодательство ввели понятие "правил поведения на предприятии, в учреждении, организации" как дополнительной составляющей правил внутреннего трудового распорядка.

Согласно нововведению, правила поведения должны содержать положения, в частности, о:

предоставлении работниками информации относительно имеющихся у них связей с физическими лицами, место постоянного проживания (пребывания, регистрации) которых находится на территории государства-агрессора или временно оккупированной территории Украины (ТОТ);

обязательства работников о неразглашении информации с ограниченным доступом, в частности информации, составляющей государственную или коммерческую тайну, а также условия работы с конфиденциальной информацией.

"Установление правил поведения на предприятиях, в учреждениях, организациях, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства и/или объектах или операторах критической инфраструктуры, в соответствии с положениями закона является обязательным", - отметили в Верховной Раде.

Работника могут уволить за нарушение правил поведения

Своим решением Верховная Рада также предоставила соответствующим работодателям право расторгнуть трудовой договор с лицом, если:

вступил в законную силу приговор суда, которым работник осужден (кроме освобождения от отбывания наказания с испытанием) за совершение преступления против основ национальной безопасности Украины;

работник не выполняет правила поведения на предприятии, в учреждении, организации.

В то же время Законом нормирована возможность отстранения работника от работы в случае проведения служебной проверки работодателем, отнесенным к перечню объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства и/или объектов или операторов критической инфраструктуры.

Отмечается, что этот закон вступает в силу через три месяца со дня опубликования.