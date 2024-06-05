Верховна Рада виключила із законопроєкту норму про право звільнити працівника, який не повідомив про зв’язки в РФ

Верховна Рада погодилася з пропозиціями президента Володимира Зеленського й виключила із законопроєкту №7731 норму про право роботодавця на звільнення працівника за неінформування про зв'язки з фізичними особами, які перебувають у РФ та в окупації.

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Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок за законопроєкт №7731 про внесення змін до Кодексу законів про працю щодо встановлення додаткових підстав розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця та деяких інших питань із пропозиціями президента в цілому проголосував 241 народний депутат.

Згідно з повідомленням, дотримуючись пропозицій президента, Верховна Рада також доповнила законопроєкт новими частинами, згідно з якими складовою правил внутрішнього трудового розпорядку можуть бути правила поведінки на підприємстві, в установі, організації, які містять положення, зокрема, про зобов'язання працівників про нерозголошення інформації з обмеженим доступом, зокрема інформації, що становить державну чи комерційну таємницю, а також про умови роботи з конфіденційною інформацією.

У законопроєкті також наголошується, що встановлення правил поведінки на підприємствах, в установах, організаціях, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, та / або об'єктах чи операторах критичної інфраструктури є обов'язковим.

Нагадаємо, 25 квітня Верховна Рада встановила додаткові підстави для розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця. Проголосувавши в другому читанні за відповідний закон, Рада унеможливила роботу колаборантів на підприємствах стратегічного значення та об’єктах критичної інфраструктури.

Зеленський наклав вето на закон про звільнення за неінформування про родичів у РФ і в окупації

Нагадаємо, у травні президент Зеленський наклав вето на ухвалений Верховною Радою закон про право роботодавця на звільнення свого працівника за неінформування про зв'язки з фізичними особами, які перебувають у РФ і в окупації.

Зеленський запропонував ВР виключити норму про право звільняти співробітників, які не поінформували про зв'язки з особами, що перебувають на території країни-агресора або в окупації. Президент вважає, що такий підхід не відповідає Конституції України, бо використане у законі формулювання "зв’язки із фізичними особами" не має чіткого правового визначення.

На думку Зеленського, працівник може не володіти інформацією про місце постійного проживання (перебування, реєстрації) "фізичних осіб, з якими він має звʼязки".

Президент зазначив, що виявленням фактів колабораційної та іншої діяльності, що загрожує національній безпеці України, вже займається система державних органів, тому ці питання у відображеній у законі редакції не можуть бути віднесені до компетенції роботодавця. Ці норми він і запропонував виключити із закону.

Введення поняття правил поведінки на підприємстві

Повідомляється, що в чинне законодавство ввели поняття "правил поведінки на підприємстві, в установі, організації", як додаткової складової правил внутрішнього трудового розпорядку.

Згідно з нововведенням, правила поведінки мають містити положення, зокрема, про:

надання працівниками інформації щодо наявних у них зв’язків з фізичними особами, місце постійного проживання (перебування, реєстрації) яких знаходиться на території держави-агресора або тимчасово окупованій території України (ТОТ);

зобов'язання працівників про нерозголошення інформації з обмеженим доступом, зокрема інформації, що становить державну чи комерційну таємницю, а також умови роботи з конфіденційною інформацією.

"Встановлення правил поведінки на підприємствах, в установах, організаціях, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави та/або об’єктах чи операторах критичної інфраструктури, є, відповідно до положень закону, обов’язковим", - зауважили у Верховній Раді.

Працівника можуть звільнити за порушення правил поведінки

Своїм рішенням Верховна Рада також надала відповідним роботодавцям право розірвати трудовий договір з особою, у разі якщо:

законної сили набрав вирок суду, яким працівника засуджено (крім звільнення від відбування покарання з випробуванням) за вчинення злочину проти основ національної безпеки України;

працівник не виконує правил поведінки на підприємстві, в установі, організації.

Водночас Законом унормовано можливість відсторонення працівника від роботи у випадку проведення службової перевірки роботодавцем, який віднесений до переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави та/або об’єктів чи операторів критичної інфраструктури.

Зазначається, що цей закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.