ВР ратифицировала присоединение Украины к механизму гражданской защиты ЕС

8 ноября Верховная рада ратифицировала закон о механизме гражданской защиты ЕС, что позволило Украине стать новым участником крупнейшей в мире системы, оказывающей международную координированную оперативную помощь в чрезвычайных ситуациях. Это соглашение разрабатывалось в течение последних шести месяцев.

Об этом сообщил министр МВД Игорь Клименко.

Это позволит Украине использовать передовые инструменты и программы для повышения эффективности национальной системы гражданской защиты и оперативно привлекать разную помощь, что особенно важно в условиях войны.

Присоединившись к программе, украинские специалисты получат возможность учиться, обмениваться опытом с европейскими экспертами и внедрять лучшие практики.

Сообщается, что для других стран-участников, которых сейчас есть 34, украинских опыт работы в условиях боевых действий будет чрезвычайно полезным, ведь работники ГСЧС уже приобрели значительный опыт в оказании помощи и эвакуации населения и организации мер гражданской защиты.

Что такое механизм гражданской защиты Европейского Союза

Заметим, что механизм гражданской защиты Европейского Союза представляет собой крупнейшую в мире систему, координирующую оказание международной оперативной помощи в случаях чрезвычайных ситуаций. Он включает различные ресурсы и формы помощи, предоставленные 28 странами-членами Европейского Союза, а также странами-кандидатами на вступление в ЕС.

Механизм гражданской защиты ЕС был основан в 2001 году, с тех пор его задействовали для более чем 600 чрезвычайных ситуаций и кризисов внутри ЕС и за его пределами.

Напомним, Украина подписала соглашение о вступлении в систему механизма гражданской защиты Европейского союза 20 апреля.