ВР ратифікувала приєднання України до механізму цивільного захисту ЄС

8 листопада Верховна рада ратифікувала закон про механізм цивільного захисту ЄС, що дозволило Україні стала новим учасником найбільшої у світі системи, яка надає міжнародну координовану оперативну допомогу в надзвичайних ситуаціях. Ця угода розроблялась протягом останніх шести місяців.

Про це повідомив міністр МВС Ігор Клименко.

Це дозволить Україні використовувати передові інструменти та програми для підвищення ефективності національної системи цивільного захисту, та оперативно залучати різну допомогу, що особливо важливо в умовах війни.

Приєднавшись до програми, українські фахівці отримають можливість навчатися, обмінюватися досвідом з європейськими експертами та впроваджувати кращі практики.

Повідомляється, що для інших країн-учасників, яких зараз є 34, українських досвід роботи в умовах бойових дій буде надзвичайно корисним, адже працівники ДСНС вже набули значного досвіду у наданні допомоги та евакуації населення і організації заходів цивільного захисту.

Що таке механізм цивільного захисту Європейського Союзу

Зауважимо, механізм цивільного захисту Європейського Союзу представляє собою найбільшу в світі систему, яка координує надання міжнародної оперативної допомоги у випадках надзвичайних ситуацій. Він включає в себе різноманітні ресурси та форми допомоги, надані 28 країнами-членами Європейського Союзу, а також країнами-кандидатами на вступ до ЄС.

Механізм цивільного захисту ЄС був заснований у 2001 році, з тих пір його задіяли для більш ніж 600 надзвичайних ситуацій і криз всередині ЄС і за його межами.

Нагадаємо, Україна підписала угоду про вступ у систему механізму цивільного захисту Європейського союзу 20 квітня.