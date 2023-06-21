ВСУ наступают на Мелитополь и Бердянск, сдерживают врага на Лиманском и Бахмутском направлениях

ВСУ за прошедшие сутки сдерживали масштабное наступление россиян на Лиманском и Бахмутском направлениях. Особенно тяжелые бои идут в районах Ямполевки и Серебрянского лесничества Донецкой области.

Об этом сообщает заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, ВСУ продолжают ведение наступательных действий на Мелитопольском и Бердянском направлениях. За прошедшие сутки украинские военные имели частичный успех, закреплялись на достигнутых рубежах и выравнивали линию фронта.

На востоке наши защитники продолжают сдерживать масштабное наступление русских войск на Лиманском и Бахмутском направлениях. Особенно тяжелые бои продолжаются в Лиманском направлении в районах Ямполевка и Серебрянское лесничество Донецкой области.

На направлении Белогоровка - Шипиловка, ВСУ вели наступательные действия, имели частичный успех. Сейчас закрепляются на достигнутых рубежах.

Как подчеркнула Маляр, восток остается основным направлением наступления противника, цель которого – выйти на границы Донецкой и Луганской областей.

"Вблизи Бахмута ситуация неизменна, ежедневно проходят по несколько боевых столкновений, линия стабильна", - отметила заместитель министра обороны.

Она добавила, что в целом на востоке украинские войска крепко держат позиции, отражая постоянные вражеские атаки и нанося оккупанту максимальные потери.

Как сообщил представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев в эфире телемарафона, враг сосредоточил основные усилия на обороне и недопущении продвижения ВСУ, использует резервы и пытается восстановить утраченное положение.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр ранее сообщала, что Силы обороны Украины в ходе двух недель контрнаступательных действий на Бердянском и Мелитопольском направлениях взяли под контроль 8 населённых пунктов.

В Институте изучения войны (ISW) считают, что украинские военные, возможно, приостанавливают контрнаступательные действия, чтобы пересмотреть тактику будущих операций. В то же время союзники Украины аккумулируют ресурсы для поддержки ВСУ. В частности, ЕС ускоряет поставки оружия в Украину в поддержку контрнаступления.