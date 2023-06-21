ЗСУ наступають на Мелітополь та Бердянськ, стримують ворога на Лиманському та Бахмутському напрямках

ЗСУ минулої доби стримували масштабний наступ росіян на Лиманському та Бахмутському напрямках. Особливо важкі бої йдуть у районах Ямполівка та Сріблянське лісництво Донецької області.

Про це повідомляє заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, ЗСУ продовжують ведення наступальних дій на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Протягом минулої доби українські військові мали частковий успіх, закріплювались на досягнутих рубежах та вирівнювали лінію фронту.

На сході наші оборонці продовжують стримувати масштабний наступ російських військ на Лиманському та Бахмутському напрямках. Особливо важкі бої тривають на Лиманському напрямку в районах Ямполівка та Серебрянське лісництво Донецької області.

На напрямку Білогорівка – Шипилівка, ЗСУ вели наступальні дії, мали частковий успіх. Зараз закріплюються на досягнутих рубежах.

Як підкреслила Маляр, схід залишається основним напрямком наступу противника, мета якого - вийти на кордони Донецької та Луганської областей.

"Поблизу Бахмута ситуація незмінна, щодня відбуваються по декілька бойових зіткнень, лінія стабільна", - зауважила заступниця міністра оборони.

Вона додала, що загалом на сході українські війська міцно тримають позиції, відбиваючи постійні ворожі атаки та завдаючи окупанту максимальних втрат.

Як повідомив речник Генерального штабу Збройних Сил України Андрій Ковальов в ефірі телемарафону, ворог зосередив основні зусилля на обороні і недопущенні просування ЗСУ, використовує резерви та намагається відновити втрачене положення.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр раніше повідомляла, що Сили оборони України в ході двох тижнів контрнаступальних дій на Бердянському та Мелітопольському напрямках взяли під контроль 8 населених пунктів.

В Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що українські військові, можливо, призупиняють контрнаступальні дії, щоб переглянути тактику майбутніх операцій. В цей же час союзники України акумулюють ресурси для підтримки ЗСУ. Зокрема, ЄС прискорює постачання зброї в Україну на підтримку контрнаступу.