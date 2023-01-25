ВСУ отошли от Соледара, - полковник Череватый

Для сохранения жизни личного состава Силы обороны отошли от Соледара Донецкой области. Об этом 25 января сообщил представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, передает "Суспільне".

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"Закрепились на заранее подготовленных рубежах обороны. Выполнили основную задачу: не дали системно прорваться врагу на Донецком направлении фронта и войти в тыл, а затем двигаться на оперативное пространство. Выбили ВСУ максимально сил, в первую очередь живую силу личного состава, истощили врага", - рассказал он.

Полковник заметил, что линия фронта в Соледаре была выровнена. Это означает, что оцепления или взятия в плен украинских военных не было.

"Это война. Каждый военачальник (принимает решения - Delo.ua) с учетом максимальной выгоды для своих войск. Мы не можем себе позволить такую роскошь, которую позволяет наш враг, просто бросать бойцов на убийство. Стараемся маневрировать, бить огнем, применять тактику малых групп, чтобы максимально истощить врага", - добавил Череватый.

Он также пояснил, что враг хочет привлечь внимание к "маленькому городу Соледару на фоне того, что прежде враг получил существенные поражения на Киевщине, в Харьковской операции, Лиманской, Херсонской".

Напомним, еще 9 января Зеленский заявил, что благодаря долгому удержанию Соледара при постоянных атаках оккупантов украинские военные "выиграли для Украины дополнительное время и дополнительные силы".

Он также предупреждал, что Россия постарается подавать Соледар собственному обществу как повод для поддержки мобилизации на войну против Украины.