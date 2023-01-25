ЗСУ відійшли від Соледару, - полковник Череватий

Для збереження життя особового складу, Сили оборони відійшли від Соледару Донецької області. Про це 25 січня повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, передає "Суспільне".

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"Закріпились на заздалегідь підготовлених рубежах оборони. Виконали основне завдання: не дали системно прорватися ворогу на Донецькому напрямку фронту і увійти в тил, а потім рухатись на оперативний простір. Вибили ЗСУ максимально сил, першочергово живу силу особового складу, виснажили ворога", — розповів він.

Полковник зауважив, що лінія фронту в Соледарі була вирівняна. Це означає, що оточення чи взяття в полон українських військових не було.

"Це війна. Кожен воєначальник (діє - Delo.ua) з урахуванням максимальної вигоди для своїх військ. Ми не можемо собі дозволити таку розкіш, яку дозволяє наш ворог, просто кидати бійців на убій. Намагаємося маневрувати, бити вогнем, застосовувати тактикe малих груп, щоб максимально виснажити ворога", — додав Череватий.

Він також пояснив, що ворог хоче привернути увагу до "маленького міста Соледар на фоні того, що перед тим ворог отримав суттєві поразки на Київщині, в Харківській операції, Лиманській, Херсонській".

Нагадаємо, ще 9 січня Зеленський заявив, що завдяки довгому утриманню Соледара при постійних атаках окупантів українські військові "виграли для України додатковий час і додаткові сили".

Він також попереджав, що Росія намагатиметься подавати Соледар власному суспільству як привід для підтримки мобілізації на війну проти Україну.