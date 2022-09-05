ВСУ выбили россиян с ранее занятых позиций на Краматорском направлении

Украинские защитники в течение дня 5 сентября отразили попытки российских сил наступать в районах населенных пунктов Белогоровка, Григоровка, Покровское, Бахмутское, Лозовое, Спартак, Соледар, Зайцево и Семигорье, а на Краматорском направлении имели тактический успех и выбили оккупантов с ранее занятых ими позиций .

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в своей оперативной сводке за день.

Кроме того, ВСУ ликвидировали и нанесли ранения более 100 оккупантам в Купянске Харьковской области. В городе Херсон поражено более 30 военнослужащих и 3 танка противника.

В районе Херсона действия ВСУ привели к выведению из строя переправ и в очередной раз свели на нет попытки агрессора возобновить перебрасывание войск через реку Днепр.

В то же время, ВС РФ продолжают сосредоточивать усилия на установлении полного контроля над территорией Донецкой области, содержании временно захваченных районов Херсонской, части Харьковской, Запорожской и Николаевской областей.

За последние сутки, 5 сентября, враг из РСЗО 40 раз обстреливал Украину и нанес более 25 авиационных ударов с целью поражения военных и гражданских объектов. Во вражеские авиаудары попали такие населенные пункты: Залиман Харьковской области ; Дмитровка , Богородичное , Зайцево , Кодема , Соледар , Яковлевка , Красногоровка Донецкой области да Дорожнянка Запорожской области .

В Херсонской области российские оккупанты отключили Каховскую ГЭС , что повлекло за собой обесточивание части Херсонской и Запорожской областей.

Кроме того, Генштаб сообщает, что, по имеющейся информации, командование воинских частей 1-го армейского корпуса ВС РФ принудительно переводит личный состав срочной службы на контракт, чтобы военные не могли уволиться в течение трех лет.

Напомним, ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины. Украинские военные прорвали первую линию обороны российско-оккупационных войск в Херсонской области. оккупанты отошли от занятых позиций.

В свою очередь, Президент Владимир Зеленский сообщил об увольнении трех населенных пунктов, не назвав их. При этом заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко сообщил, в частности, об увольнении Высокополья.