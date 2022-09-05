ЗСУ вибили росіян з раніше зайнятих позицій на Краматорському напрямку

Українські захисники протягом дня 5 вересня відбили спроби російських сил наступати в районах населених пунктів Білогорівка, Григорівка, Покровське, Бахмутське, Лозове, Спартак, Соледар, Зайцеве та Семигір’я, а на Краматорському напрямку мали тактичний успіх та вибили окупантів з раніше зайнятих ними позицій.

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Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у своєму оперативному зведенні за день.

Крім того, ЗСУ ліквідували та завдали поранень понад 100 окупантам в Куп’янську Харківської області. В місті Херсон уражено понад 30 військовослужбовців та 3 танки противника.

В районі Херсона дії ЗСУ призвели до виведення з ладу переправ та вчергове звели нанівець спроби агресора відновити перекидання військ через річку Дніпро.

В той же час ЗС РФ продовжують зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей.

За останню добу, 5 вересня, ворог з РСЗВ 40 разів обстрілював Україну та наніс понад 25 авіаційних ударів з метою ураження військових та цивільних об’єктів. Під ворожі авіаудари потрапили такі населені пункти: Залиман Харківської області; Дмитрівка, Богородичне, Зайцеве, Кодема, Соледар, Яковлівка, Красногорівка Донецької області та Дорожнянка Запорізької області.

В Херсонській області російські окупанти відключили Каховську ГЕС , що спричинило знеструмлення частини Херсонської та Запорізької областей.

Крім того, Генштаб повідомялє, що, за наявною інформацією, командування військових частин 1-го армійського корпусу ЗС РФ примусово переводить особовий склад строкової служби на контракт, що б військові не могли звільнитися протягом трьох років.

Нагадаємо, ЗСУ розпочали наступальні дії на багатьох напрямках на півдні України. Українські військові прорвали першу лінію оборони російсько-окупаційних військ у Херсонській області. Окупанти відійшли від зайнятих позицій.

В свою чергу Президент Володимир Зеленський повідомив про звільнення трьох населених пункті, не назвавши їх. При цьому заступник голови ОП Кирило Тимошенко повідомив зокрема про звільнення Високопілля.