Выплаты военным: Вениславский анонсировал новый законопроект

Решение о справедливых выплатах для военных может быть оформлено в новый законопроект в ближайшее время, после чего его рассмотрит Верховная Рада.

Об этом сообщил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента в парламенте Федор Вениславский в эфире телемарафона.

По его словам, на уровне комитета прошло заседание нескольких рабочих групп. В заседании принимали участие нардепы всех политических сил и представители всех составляющих сектора безопасности и обороны.

"То есть все те, кто имеет в своем составе военные формирования, военнослужащие которых выполняют задачи на линии фронта – они были членами этой рабочей группы. Наработан уже определенный проект. Можно сказать он находится на стадии финализации. И я думаю, что в ближайшее время он будет оформлен в законопроект и попадет на рассмотрение зала", - отметил он.

Вениславский убежден, что новый законопроект будет сбалансирован и социально справедлив и будет предусматривать адекватный уровень денежного содержания как для военнослужащих, выполняющих задачи на передовой, так и для военных, выполняющих задачи в тылу. В том числе для студентов высших военных учебных заведений.

Он добавил, что курсанты высших военных учебных заведений и военных подразделений в гражданских учебных заведениях имеют уровень стипендиального обеспечения ниже гражданских студентов.

"Конечно, это также определенный уровень несправедливости, поскольку они также посвящают свою жизнь той опасной на сегодняшний день деятельности, которую мы видим на фронте. Это все учтено и практически нет каких-то споров и дискуссий между представителями сектора безопасности и обороны и между политиками. Я убежден, что это будет в ближайшее время уже финализировано", - заверил Вениславский.

Напомним, министр финансов Сергей Марченко ранее сообщал, что на уровне Верховной Рады создали рабочую группу, которая должна наработать решение по доплатам военным. Ее члены должны найти вариант, который будет удовлетворять все стороны, в том числе ВСУ. Принятый законопроект №8312, предусматривающий возврат выплат в 30 тысяч гривен для военных, по его словам, "никого не устраивает".

Отметим, из-за нехватки средств на доплаты в МВФ также считают, что возврат доплат может привести к росту бюджетного дефицита в 2023 году.