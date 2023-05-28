Виплати військовим: Веніславський анонсував новий законопроєкт

Рішення про справедливі виплати для військових може бути оформлено у новий законопроєкт найближчим часом, після чого його розгляне Верховна Рада.

Про це повідомив член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента у парламенті Федір Веніславський в ефірі телемарафону.

За його словами, на рівні комітету відбулося засідання кількох робочих груп. У засіданні брали участь нардепи від усіх політичних сил і представники всіх складових сектору безпеки та оборони.

"Тобто всі ті, хто має у своєму складі військові формування, військовослужбовці яких виконують завдання на лінії фронту - вони були членами цієї робочої групи. Напрацьований вже певний проєкт. Можна сказати він перебуває на стадії фіналізації. І я думаю, що найближчим часом він має всі шанси отримати оформлення відповідного законопроєкту і потрапити на розгляд залу", - зазначив він.

Веніславський переконаний, що новий законопроєкт буде збалансованим і соціально справедливим та передбачатиме адекватний рівень грошового утримання як для військовослужбовців, які виконують завдання на передовій, так і для військових, що виконують завдання у тилу. У тому числі для студентів вищих військових навчальних закладів.

Він додав, що курсанти вищих військових навчальних закладів і військових підрозділів у цивільних навчальних закладах мають рівень стипендіального забезпечення нижчий, ніж цивільні студенти.

"Звичайно це також певний рівень несправедливості, оскільки вони також присвячують своє життя тій небезпечній на сьогоднішній день діяльності, яку ми бачимо на фронті. Це все враховано і практично немає якихось суперечок та дискусій між представниками сектору безпеки і оборони і між політиками. Я переконаний, що це буде найближчим часом вже фіналізовано", - запевнив Веніславський.

Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко раніше повідомляв, що на рівні Верховної Ради створили робочу групу, яка має напрацювати рішення щодо доплат військовим. Її члени мають знайти варіант, який буде задовольняти всі сторони, в тому числі ЗСУ. Ухвалений законопроєкт №8312, який передбачає повернення виплат у 30 тисяч гривень для військових, за його словами, "нікого не влаштовує".

Зазначимо, через брак коштів на доплати в МВФ також вважають, що повернення доплат може призвести до зростання бюджетного дефіциту в 2023 році.