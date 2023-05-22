Хотят видеть дипломата. Казахстан не согласовал назначение Гайдая на должность посла, – СМИ

Казахстан не согласовал назначение бывшего главы Луганской ОВА Сергея Гайдая послом в стране. Об этом сообщает "Зеркало недели" со ссылкой на источники.

Отмечается, что Гайдаю отказались выдавать агреман (согласие принятия лица в качестве главы дипломатического представительства).

По словам собеседников издания, казахстанская сторона "мягко, но твердо" дала понять, что хотела бы видеть на месте посла Украины профессионального дипломата.

Напомним, бывший посол Украины в Казахстане Петр Врублевский был уволен в октябре 2022 года. Это произошло после того, как он заявил, что "чем больше мы убьем россиян сейчас, тем меньше придется убивать нашим детям" (впоследствии Врублевский извинился за свои слова).

Позже СМИ писали, что новым послом Украины в Казахстане может стать тогдашний глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

В марте 2023 года президент Украины Владимир Зеленский утвердил увольнение Гайдая с должности главы ОВА.