Хочуть бачити дипломата. Казахстан не погодив призначення Гайдая на посаду посла, – ЗМІ

Казахстан не погодив призначення колишнього очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая послом у країні. Про це повідомляє "Дзеркало тижня" з посиланням на джерела.

Зазначається, що Гайдаю відмовилися видавати агреман (згоду на прийняття особи в якості глави дипломатичного представництва).

За словами співрозмовників видання, казахстанська сторона "м’яко, але твердо" дала зрозуміти, що хотіла би бачити на місці посла України професійного дипломата.

Нагадаємо, колишній посол України в Казахстані Петро Врублевський був звільнений у жовтні 2022 року. Це сталося після того, як він заявив, що "чим більше ми вб'ємо росіян зараз, то менше доведеться вбивати нашим дітям" (згодом Врублевський вибачився за свої слова).

Пізніше ЗМІ писали, що новим послом України у Казахстані може стати тодішній очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

У березні 2023 президент України Володимир Зеленський затвердив звільнення Гайдая з посади голови ОВА.