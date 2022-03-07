За 11 дней войны оккупанты потеряли треть боеспособной армии — ЦОС

Из-за отсутствия достаточной информации данные о потерях армии России поступают с запозданием. Центр оборонных стратегий предполагает, что за первые 11 дней войны оккупанты потеряли треть боеспособной армии. Об этом сообщила пресс-служба ЦОС.

Предположительно, в Украину вторглось 145 тысяч российских военных, из них 46 тысяч армия уже могла потерять. В число группировки вторжения входит 110 тысяч солдат сухопутных войск и 35 тысяч полицейских сил, в частности ОМОН, СОБР и Росгвардии.

"Из-за отсутствия достаточной информации существуют сложности с оценкой потерь противника, которые на 06.03.2022 оцениваются в 11 тысяч убитых и 30-35 тысяч раненых. Можно предположить, что группировка вторжения численностью 145 тысяч понесла потери до 46 тысяч человек и насчитывает в Украине до 100 тысяч", — рассказали в ЦОС.

Предположительно, за два дня до начала войны, 22 февраля, группировка для вторжения в Украину, созданная РФ в приграничных с Украиной районах и на территории Беларуси под видом учений, насчитывала около 190 тысяч военных. Это число включает в себя сухопутную, воздушную, морскую составляющую и отдельные компоненты сектора безопасности.

При этом в настоящее время вне Украины как резервы находятся до 15-16 тысяч военных, из которых 10 тысяч — наземных сил и 4-5 тысяч — полицейских.

"Да, это огромная военная машина. Но украинская нация способна не только остановить ее, но и сдать на металлолом", — добавили в ЦОС.

Несмотря на большое количество личного состава российской армии, ВСУ успешно отбивают атаки врага.

Как сообщили в Генштабе ВСУ, конечная цель в течение одиннадцати суток оккупационных действий захватчика не достигнута.

Отметим, так как Россия не хочет забирать погибших военных и вернуть их семьям, "Укрзализныця" отзывает свои вагоны-рефрижераторы с точек для сбора останков тел погибших солдат российской армии.

Поэтому Кабмин принял постановление об утверждении порядка обеспечения сбора тел (останков) погибших военнослужащих Российской Федерации, а также незаконных вооруженных формирований.

В Украине продолжается война, которую начала Россия. Delo.ua собирает в одном месте всю самую важную информацию о происходящем.