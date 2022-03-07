За 11 днів війни окупанти втратили третину боєздатної армії — ЦОС

Через відсутність достатньої інформації дані про втрати армії Росії надходять із запізненням. Центр оборонних стратегій передбачає, що за перші 11 днів війни окупанти втратили третину боєздатної армії. Про це повідомила прес-служба ЦОС.

Імовірно, в Україну вторглося 145 тисяч російських військових, із них 46 тисяч армія вже могла втратити. До угруповання вторгнення входить 110 тисяч солдат сухопутних військ та 35 тисяч поліцейських сил, зокрема ОМОН, СОБР та Росгвардії.

"Через відсутність достатньої інформації існують складнощі з оцінкою втрат противника, які на 06.03.2022 оцінюються в 11 тисяч убитих та 30-35 тисяч поранених. Можна припустити, що угруповання вторгнення чисельністю 145 тисяч зазнало втрат до 46 тисяч людей і налічує в Україні до 100 тисяч", — розповіли в ЦОС.

Імовірно, за два дні до початку війни, 22 лютого, угруповання для вторгнення в Україну, створене РФ у прикордонних з Україною районах та на території Білорусі під виглядом навчань, налічувало близько 190 тисяч військових. Це число включає сухопутну, повітряну, морську складову і окремі компоненти сектору безпеки.

При цьому зараз поза Україною як резерви знаходяться до 15-16 тисяч військових, з яких 10 тисяч — наземних сил і 4-5 тисяч — поліцейських.

"Так, це величезна військова машина. Але українська нація здатна не лише зупинити її, а й здати на металобрухт", — додали в ЦОС.

Незважаючи на велику кількість особового складу російської армії, ЗСУ успішно відбивають атаки ворога.

Як повідомили в Генштабі ЗСУ, кінцевої мети протягом одинадцяти діб окупаційних дій загарбника не досягнуто.

При цьому українські військові не лише тримають оборону, то переходять у контрнаступ за деякими напрямками. Зокрема, на Херсонщині звільнили Чугуєв.