Задержанный Малюком ТОП-"крот" может получить пожизненное, - эксперт

Бывший начальник крымского управления СБУ Олег Кулинич, ранее разоблаченный Службой безопасности, должен получить суровый судебный приговор. Об этом пишет народный депутат Верховной Рады 8-го созыва и политический эксперт Александр Черненко.

"Задержанный Малюком ТОП-"крот" может получить пожизненное. Такова санкция статьи за госизмену в военное время. И было бы очень показательно, если бы суд вынес очень строгий приговор. В общем, дело Кулинича – это сигнал всем предателям: их найдут и накажут. Как сказал Малюк: каждого крота обязательно вытащат на свет", - отметил Александр Черненко.

Он добавил, что записи разговоров Олега Кулинича и экс-замглавы СНБО Владимира Сивковича проливают свет на то, как "политический офис" в Москве работал против Украины.

"Здесь и шпионаж, и сбор информации, и поиск кадров. Кстати, в перехватах слышно, что Сивкович подбрасывает идеи Кулиничу, как и куда нужно расставлять своих людей и какие именно регионы интересуют ФСБ. Тем важнее разоблачение Кулинича. Потому что СБУ не только разоблачила предателя, но и собрала мощную доказательную базу в суд", - подчеркнул Черненко.

Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований 5 апреля 2023 года обнародовали перехват разговоров экс-главы крымского управления СБУ Олега Кулинича с его куратором Владимиром Сивковичем. Эти разговоры входят в материалы уголовного производства, которое завершилось и дело будет передано в суд.

Напомним, что сотрудники Службы безопасности Украины задержали Олега Кулинича в июле 2022 года в результате спецоперации. Ему было объявлено подозрение по нескольким статьям, среди которых государственная измена и создание преступной организации.

"Это – четкий сигнал всем, кто работает на врага: СБУ обязательно вас найдет и заставит отвечать за совершенное, где бы вы ни прятались. Каждого крота вытянем на свет", – заявил Глава СБУ, генерал-майор Василий Малюк.