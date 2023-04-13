Зеленский назначил глав Сумской и Луганской ОВА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новых глав Сумской и Луганской ОВА. Соответствующие указы от 12 апреля были опубликованы на сайте президента Украины.

"Назначить Артюха Владимира Николаевича главой Сумской областной государственной администрации", - говорится в документе.

"Назначить Лысогора Артема Владимировича главой Луганской областной государственной администрации", - опубликовано в другом указе.

Кабинет министров на заседании 11 апреля согласовал назначение новых председателей Луганской и Сумской областных государственных администраций (начальников соответствующих военных администраций).

Артём Лисогор до назначения был заместителем начальника Главного управления полиции в Житомирской области. Ранее он служил в полку особого назначения "Дніпро-1", до этого работал в управлении общественной безопасности ГУ МВД в Днепропетровской области.

Владимир Артюх занимал должность заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, также являлся советником начальника Винницкой ОВА. Известно, что ко Дню независимости в прошлом году Зеленский наградил Артюха, имеющего звание генерал-лейтенанта, орденом "За заслуги" I степени, благодаря чему тот стал полным кавалером этого ордена (награжден всеми степенями).

Напомним, что 15 марта президент Владимир Зеленский уволил с должности начальника Луганской ОВА Сергея Гайдая, который был назначен руководителем области еще 25 октября 2019 года.

24 января лишили должности Дмитрия Живицкого, возглавлявшего Сумскую ОВА еще с 25 июня 2021 года.