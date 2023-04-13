Зеленський призначив голів Сумської і Луганської ОВА

Президент України Володимир Зеленський призначив нових голів Сумської та Луганської ОВА. Відповідні укази від 12 квітня опублікували на сайті президента України.

"Призначити Артюха Володимира Миколайовича головою Сумської обласної державної адміністрації", - йдеться в документі.

“Призначити Лисогора Артема Володимировича головою Луганської обласної державної адміністрації”, - опубліковано в іншому указі.

Кабінет міністрів на засіданні 11 квітня погодив призначення нових голів Луганської та Сумської обласних державних адміністрацій (начальників відповідних військових адміністрацій).

Артем Лисогор до призначення був заступником начальника Головного управління поліції в Житомирській області. Раніше він служив у полку особливого призначення "Дніпро-1", до того працював в управлінні громадської безпеки ГУ МВС у Дніпропетровської області.

Володимир Артюх займав посаду заступника начальника Генерального штабу Збройних сил України, також був радником начальника Вінницької ОВА. Відомо, що до Дня незалежності минулого року Зеленський нагородив Артюха, що має звання генерал-лейтенанта, орденом "За заслуги" І ступеня, завдяки чому той став повним кавалером цього ордену (нагороджений усіма ступенями).

Нагадаємо, що 15 березня президент Володимир Зеленський звільнив з посади начальника Луганської ОВА Сергія Гайдая, який був призначений керівником області ще 25 жовтня 2019 року.

24 січня позбавили посади Дмитра Живицького, який очолював Сумську ОВА ще з 25 червня 2021 року.