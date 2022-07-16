Зеленский призвал украинцев не реагировать на фейки о "массовом ракетном ударе по Украине"

Президент Украины Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к украинцам по поводу завершения 143-го дня полномасштабной российско-украинской войны. Глава государства призвал граждан тщательно выбирать источники информации, чтобы не стать жертвой пропаганды и фейков.

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Дело в том, что 16 июля в сети распространяли неподтвержденную информацию о "массированном ракетном обстреле по всей Украине". Как оказалось позже, "запуск 40 ракет" – очередной фейк.

"Сколько людей сегодня напугал фейк о массовом российском ракетном ударе по Украине? После всего, что происходило в предыдущие недели. После Днепра, Винницы, Часового Яра. Сколько проблем создают украинцы сами для себя, доверяя анонимному источнику", — отметил гарант.

Он подчеркнул, что таким образом враг пытается дополнить ракетный и артиллерийский террор против Украины еще и информационным террором.

Поэтому Зеленский призывает граждан не доверять анонимным источникам и вдумчиво воспринимать каждое сообщение.

"Иногда информационное оружие может сделать больше, чем оружие обычное. Очевидно, что никакими ракетами и артиллерией России не удастся сломать наше единство и сбить нас со своей дороги запугиванием, фейками или теориями сговора", - добавил президент.

Отметим, что 16 июля российские оккупационные войска действительно задействовали стратегические бомбардировщики Ту-95МС для нанесения ракетного удара по Украине из района Каспийского моря. Но ВС РФ выпустили по украинским населенным пунктам всего шесть ракет, а не "40".

При этом ПВО сбили 4 из 6 ракет. Две ракеты попали в сельскохозяйственное предприятие Черкасской области. На место попадания ракеты сразу выехали спасатели. По предварительной информации, в результате атаки жертв нет.