Зеленський закликав українців не реагувати на фейки про "масовий ракетний удар по Україні"

Президент України Володимир Зеленський записав чергове відеозвернення до українців з приводу завершення 143 дня повномасштабної російсько-української війни. Очільник держави закликав громадян прискіпливо обирати джерела інформації що б не стати жертвою пропаганди та фейків.

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Справа в тім, що 16 липня в мережі поширювали непідтверджену інформацію про "масований ракетний обстріл по всій Україні". Як виявилося пізніше, "запуск 40 ракет" - черговий фейк.

"Скількох людей сьогодні налякав фейк про масовий російський ракетний удар по Україні? Після усього, що відбувалось попередні тижні. Після Дніпра, Вінниці, Часового Яру. Скільки проблем створюють українці самі для себе, довіряючи анонімному джерелу", — зазначив гарант.

Він підкреслив, що таким чином ворог намагається доповнити ракетний та артилерійський терор проти України ще й інформаційним терором.

Тому Зеленський закликає громадян не довіряти анонімним джерелам та свідомо сприймати кожне повідомлення.

"Іноді інформаційна зброя може зробити більше, ніж зброя звичайна. Очевидно, що будь-якими ракетами й артилерією Росії не вдасться зламати нашу єдність і збити нас зі своєї дороги. І так само очевидним має бути й те, що українську єдність не зламати брехнею чи залякуванням, фейками чи теоріями змови", - додав президент.

Зазанчимо, що 16 липня російські окупаційні війська дійсно задіяли стратегічні бомбардувальники Ту-95МС для нанесення ракетного удару по Україні з району Каспійського моря. Але ЗС РФ випустили по українським населеним пунктам лише шість ракет, а не "40".

При цьому ППО збили 4 з 6 ракет. Дві ракети влучили у сільськогосподарське підприємство на Черкащині. На місце влучання ракети відразу виїхали рятувальники. За попередньою інформацією, в результаті атаки жертв немає.