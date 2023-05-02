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Зеленский провел первый в истории отношений разговор с президентом Коморских островов
Во вторник, 2 мая, состоялся первый в истории отношений контакт между президентами Украины и Союзом Коморских островов. Владимир Зеленский провел переговоры со своим коллегой Азали Ассумани по телефону.
Об этом украинский лидер сообщил в Facebook.
"Приветствовал коллегу с избранием главой Африканского Союза. Отметил, что Украина заинтересована в развитии сотрудничества с Африкой и, со своей стороны, готова оставаться гарантом продовольственной безопасности мира", - рассказал Зеленский.
Он также выразил благодарность за принципиальную позицию и поддержку Украины в ООН и других площадках. Президент Украины пригласил Азали Ассумани присоединиться к реализации украинской формулы мира.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Улучшение уровня дипломатических связей со странами на всех континентах — одна из приоритетных задач украинских дипломатов на 2023 год. Ранее президент отмечал, что определили десять государств, где будут открыты новые посольства Украины в Африке. В частности, известно, что Украина планирует открыть посольство в Гане.
В рамках этой политики, а также из-за кадрового голода Министерство иностранных дел прибегло к открытому конкурсу на должности послов.