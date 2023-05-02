Зеленський провів першу в історії відносин розмову з президентом Коморських Островів

У вівторок, 2 травня, відбувся перший в історії відносин контакт між президентами України та Союзу Коморських Островів. Володимир Зеленський провів переговори зі своїм колегою Азалі Ассумані телефоном.

Про це український лідер повідомив в Facebook.

"Привітав колегу з обранням головою Африканського Союзу. Зазначив, що Україна зацікавлена в розвитку співпраці з Африкою та, зі свого боку, готова залишатися гарантом продовольчої безпеки світу", — прокоментував Зеленський.

Він також виразив вдячність за принципову позицію та підтримку України в ООН і на інших майданчиках. Президент України запросив Азалі Ассумані приєднатися до реалізації української формули миру.

Покращення рівня дипломатичних зв'язків, з країнами на всіх континентах, — одне з пріоритетних завдань українських дипломатів на 2023 рік. Раніше президент зазначав, що визначили десять держав, де будуть відкриті нові посольства України в Африці Зокрема, відомо, що Україна планує відкрити посольство в Гані.

В рамках цієї політики, а також через кадровий голод Міністерство закордонних справ вдалося до відкритого конкурсу на посади послів.