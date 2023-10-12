Зеленский собрал Ставку: обсудили три ключевых вопроса

12 октября президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего, на котором рассматривались три ключевых вопроса: обстановка на фронте, вопросы вооружения и ситуация на Ближнем Востоке.

Об этом он сообщил в Telegram.

Во время первого пункта по ситуации на фронте командующие Залужный, Сырский и Тарнавский предоставили доклады о ситуации на основных направлениях – восток и юг. Основной темой обсуждения была защита наших позиций и дальнейшие действия. На заседании отмечено, что необходимо поддерживать высокую степень готовности войск и совершенствовать координацию действий между различными военными подразделениями. Планируется также рассмотреть возможности для продвижения вперед на выбранных стратегических целях.

Вторым пунктом, по словам Зеленского, есть украинское производство оружия и техники, а также наращивание производства боеприпасов. Министр стратегической промышленности получил задачу представить четкую программу обеспечения всех нужд Вооруженных сил Украины, включая ракеты, дроны, бронетехнику и снаряды.

Отмечается, что работа в этом направлении уже привела к определенным успехам и ожидается дальнейшее развитие этого процесса. Отдельное поручение было предоставлено вице-премьер-министру Михаилу Федорову и министру обороны Рустему Умерову – реализовать максимальную цифровизацию систем снабжения силами обороны.

Ситуация на Ближнем Востоке: В третьем пункте повестки дня глава Службы внешней разведки Литвиненко представил комплексный анализ ситуации на Ближнем Востоке. Рассматривались все факторы, оказывающие влияние на стабильность и интересы Украины в этом регионе. Отмечено, что важно поддерживать сотрудничество с международными партнерами в целях предотвращения дальнейшей дестабилизации и обеспечения безопасности граждан Украины, находящихся в этом регионе.

Напомним, предварительную Ставку Зеленский провел 15 сентября, во время которой была обсуждена ситуация на фронте по всем направлениям.